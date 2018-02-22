В Петербурге исламофоб отделался условным сроком

В Петербурге вынесли приговор в отношении исламофоба. Выборгский районный суд города приговорил Ивана Торбина к двум годам условного срока за публикацию картинки в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что Торбин 2 года назад опубликовал в радикальном сообществе «Русского марша» картинку, призывающую к насилию по отношению к мусульманам и мигрантам из Средней Азии.

Исламофоба признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК). Суд также назначил ему два года испытательного срока, запретил в течение него посещать массовые мероприятия и обязал встать на учет в биржу труда.

В российских реалиях публикации против мусульман либо остаются вообще незамеченными, либо опубликовавшего привлекают к условному сроку. Однако мусульман в путинской России за разговоры об исламе на кухне запросто сажают на сроки до 20 лет.