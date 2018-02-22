Зачем Кремль подставляет русских в Дагестане?

Дагестан потрясает очередной скандал - местные сотрудники Департамента имущества, выступили с протестами против антиисламской политики его главы - Екатерины Толстиковой, ликвидировавшей в его здании молельную комнату и запретившей им отлучаться на пятничный намаз.

Когда мы одни из первых констатировали, что с приходом Владимира Васильева в Дагестане на смену формации лояльных туземцев идет откровенно колониальная русская администрация и продолжили освещать эту тему дальше, некоторые дагестанцы с возмущением стали обвинять нас в разжигании, подрыве стабильности и расшатывании скреп.

Нам писали, что Владимир Васильев де сам казах, Артем Здунов - то ли татарин, то ли мордвин, мол, какая тут русификация? Наивные люди не понимают, что "русский мир" это не про чистоту крови, что оторванный от своих корней манкурт, принявший его имперскую идеологию, является его носителем, в отличие, например, от этнически русского мусульманина или даже русского диссидента, которого от него отлучают.

Глава республики - Васильев, глава администрации - Иванов, глава правительства - Здунов, разве непонятно, что тут принципиален не состав их крови, а то, что они больше соответствуют русскому миру, чем дагестанскому? А потом вас удивляет, что Толстикова запрещает вам на своей земле молиться, соблюдать свою религию? Так вам таким образом откровенно дают понять, что эта земля больше не ваша, как уйгурская земля в Китае больше не уйгурская, а китайская и заселяется китайскими чиновниками, рабочими и т.д.

На этом фоне мы даже не стали освещать историю с расстрелом прихожан православной церкви в Кизляре прямо после службы в ней. А что тут скажешь? Что убивать ни в чем не повинных людей, тем более, в месте поклонения людей Писания - плохо и не соответствует духу Ислама? Разумеется!

Но почему объектом атаки были выбраны мирные православные русские, включая и женщин, и их храм, чего никогда не было за все время вооруженного сопротивления в Дагестане?

Кто-то скажет, что это характерный почерк ИГИЛ*, сознательно разжигающего ненависть на межрелигиозной и межобщинной основе. Да, это так. Но надо признать, что в этом смысле момент ими для этого выбран удачный. Фактически своей политикой русификации Дагестана Кремль сам выталкивает местных русских, которые жили себе спокойно своей жизнью и до Васильева, на роль главной мишени и главной жертвы подобных атак и сопротивления этой политике.

При этом понятно, что местным русским, особенно в таких республиках, как Дагестан, где их почти не осталось, все это нужно в последнюю очередь. Все сливки от этой политики соберут кремлевско-чекистские назначенцы, а вот пожимать ее плоды в повседневной жизни среди дагестанцев могут начать они.

Наивные люди, конечно, зададутся вопросом - зачем же Кремль это делает, зачем подставляет местных русских, причем, не только в Дагестане, но и во всех республиках и даже соседних государствах, где ведет подобную провокационную политику как бы отих имени и в их интересах? Но дело в том, что на русских российскому государству всегда было и остается наплевать - они рассматривались и рассматриваются им исключительно как ресурс для строительства империи, других целей и других интересов не имеющий. И если ради империи или из-за ее политики нужно пострадать, то, что поделаешь - как говорится, лес рубят - щепки летят.

Хотелось бы в таком случае, чтобы сами русские понимали, что щепки эти в них уже летят и, скорее всего, будут лететь и дальше, из-за того, что рубку дагестанского леса затеяли в Кремле. Так что, чтобы это предотвратить, надо останавливать этих дровосеков.

* - запрещено в РФ