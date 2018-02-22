В Кувейте может обосноваться британская армия

Британия рассматривает возможность установления постоянного военного присутствия в Кувейте по просьбе его правительства.

Об этом сообщил Майкл Дэвенпорт, посол Великобритании в Кувейте, в эксклюзивном интервью Force Network.

Он говорит, что кувейтское правительство выразило заинтересованность в таком присутствии, но подчеркнул, что это не будет «крупным» развертыванием.

«Мы рассматриваем все возможности, - сказал Дэвенпорт. «Мы не говорим о крупном развертывании, я так не думаю, но мы посмотрим, что может подойти как для Соединенного Королевства, так и для Кувейта».

Такое военное сотрудничество между двумя странами в целом подпадает в рамки неформального военного союза, известного как «Совместная руководящая группа». Министры стран встречаются каждые шесть месяцев, последний раз такая встреча состоялась в декабре, когда был подписан новый план действий для рассмотрения.

Хотя Кувейт уже давно оправился после первой войны в Персидском заливе почти 30 лет назад, и теперь страна во многих отношениях считается современной частью западного мира, многие люди еще хорошо помнят иракское вторжение 1990 года, а вместе с тем и помощь Великобритании (на фото: британские солдаты, участвовавшие в войне в Персидском заливе, у ворот своего посольства в Кувейте).

Привязанность Кувейта к Британии выражается, например, в том факте, что флаг Британии ежегодно присутствует на праздновании освобождения Кувейта. Более того, на сегодня в Кувейте остается британская военная миссия, обеспечивающая подготовку вооруженных сил страны. Она состоит из 38 человек и финансируется правительством Кувейта.

Полковник Тим Вордсворт, британский советник и директор по исследованиям Объединенного командного и коллегиального колледжа имени Мубарака аль-Абдуллаха в Кувейте, рассказывает о Кувейте и его армии:

«Он играет важную роль в Персидском заливе».

«Это не самая большая армия, это не самая могущественная армия, но они гордятся тем, что являются брокерами, людьми, к которым все обращаются, когда есть проблема».

И самое главное резюме:

«Это ключевой союзник Великобритании в регионе».

Эта новость еще интересна, если ее сопоставить со вчерашней новостью о развертывании пакистанского военного присутствия в Саудовской Аравии. По сути, мы видим, как аравийские монархии через 100 лет после окончания Первой Мировой войны продолжают существенно опираться на военную помощь Британского Содружества наций.