Пакистанская гвардия возвращается в Саудовскую Аравию

Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман организует развертывание пакистанской преторианской гвардии в королевстве. Ее размер и цели неясны, но это возрождение военной практики еще 1980-х годов, когда пакистанский контингент предназначался для защиты королевской семьи от врагов в стране и за рубежом. Об этом сообщает Al-Monitor.

15 февраля пакистанские военные объявили, что направят в Саудовскую Аравию силы для оказания помощи и подготовки вооруженных сил Саудовской Аравии. Пакистанская пресса сообщает, что будут отправлены составные силы в размере бригады. Они присоединятся к тысячам армейских инструкторов и советников уже в Саудовской Аравии.

Объявление об этом последовало за двумя визитами в этом году пакистанского начальника генштаба генерала Камара Джаведа Баджвы, который встречался с наследным принцем (к слову, он же является министром обороны), основным сторонником развертывания пакистанских сил.

Напомним, что еще в 1982 году пакистанский диктатор генерал Зия-уль-Хакк направил в Саудовскую Аравию усиленную бронетанковую бригаду по просьбе короля Фахда. 12-я независимая бронетанковая бригада имени Халида бин Валида была размещена вблизи Табука на северо-западе Саудовской Аравии, но ее главной целью было стать элитной боевой силой для защиты королевства от любого врага дома или за рубежом. Саудовцы оплатили все расходы этой фактической преторианской гвардии, которая оставалась в королевстве более десяти лет.

Из пакистанского заявления ясно, что пакистанцы будут действовать только внутри границ королевства, и не присоединятся к саудовской войне в Йемене. Три года назад король Салман бин Абдуль-Азиз Аль-Сауд и его сын уже пытались заручиться участием Пакистана в войне, но премьер-министр Наваз Шариф отказался. Парламент Пакистана единогласно проголосовал против отправки войск для участия в войне, поскольку народное мнение было категорически против того, чтобы присоединиться к возглавляемой Эр-Риядом коалиции, воюющей в Йемене. Тем более, что время показало, что все, чего опасались тогда пакистанские политики – затяжная война с гигантскими гуманитарными последствиями – осуществилось.

Более того, так как пакистанцы совершенно явно не хотят втягиваться в ссоры Саудовской Аравии с ее соседями, генерал Баджва заранее проконсультировался с послами Турции и Ирана в Исламабаде, чтобы проинформировать их напрямую и заверить, что развертывание пакистанских частей в КСА не представляет угрозы для них. Сообщается даже, что он тайно отправился в Доху, чтобы заверить катарского эмира, что пакистанские силы не представляют опасности для Катара.

Пакистанцы явно не хотят втягиваться в ссоры Саудовской Аравии со своими соседями. Для этого развертывания Баджва заранее посоветовался с послами Турции и Ирана в Исламабаде, чтобы проинформировать их напрямую и заверить, что развертывание не представляет угрозы. Сообщается, что он также тайно отправился в Доху, чтобы заверить катарского эмира, что пакистанские силы не представляют опасности для Катара.

Миссия новой силы, вероятно, останется несколько неоднозначной. Саудовцы не хотят изображать ее как средство защиты от какой-либо внутренней угрозы (это показало бы их слабость), а Пакистан стремится к тому, чтобы это развертывание не несло какого-либо регионального измерения (чтобы не втянуться в региональные конфликты), поэтому скорее всего официальной миссией будет безопасный вариант обучения саудовских сил.

Также неясно, будет ли контингент каким-либо образом связан с многонациональным исламским контртеррористическим альянсом, который продвигается наследным принцем в КСА. Примечательно, что Иран не является членом альянса. Отставной начальник пакистанского генштаба генерала Рахул Шариф является его командующим.

Кроме того, какая-то оппозиция этим планам существует в пакистанском парламенте, говорят даже, что командование армии будет спрошено о целях развертывания. Один сенатор утверждал, что развертывание является нарушением парламентского решения, принятого три года назад.

Как-бы то ни было, Пакистан и Саудовская Аравия являются давними союзниками. Разногласия по Йемену были редким нарушением многолетних отношений, и обе страны стремятся свести все разногласия к минимуму. В интересах Пакистана имеется тщательно продуманное военное присутствие в королевстве, на земле Двух Святынь. Со своей стороны, саудовская королевская семья получает пакистанскую гарантию безопасности.