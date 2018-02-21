Тереза Мэй надела хиджаб и посетила мечеть

В Великобритании провели акцию день открытых дверей в мечетях. Это мероприятие стало уже доброй традицией и проводится с 2015 года. Организатором акции является Мусульманский Совет Великобритании. В этот день свои двери для британцев вне зависимости от их вероисповедания откроют более двухсот мечетей. Гостей встречают мусульмане, которые рассказывают им об исламе и отвечают на интересующие их вопросы.

В этом году одним из гостей мечети стала премьер-министр Тереза Мэй. Она посетила в мечеть в городе Мейденхед. Мэй облачилась в хиджаб и пообщалась с прихожанами мечети.

Также в этом году в акции приняли участие и другие высокопоставленные чиновники, известные деятели культуры и спорта.