Общество

Тереза Мэй надела хиджаб и посетила мечеть

21 февраля в 18:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Великобритании провели акцию день открытых дверей в мечетях. Это мероприятие стало уже доброй традицией и проводится с 2015 года.  Организатором акции является Мусульманский Совет Великобритании. В этот день свои двери для британцев вне зависимости от их вероисповедания откроют более двухсот мечетей. Гостей встречают мусульмане, которые рассказывают им об исламе  и отвечают на интересующие их вопросы.

В этом году одним из гостей мечети стала премьер-министр  Тереза Мэй. Она посетила в мечеть в городе  Мейденхед. Мэй облачилась в хиджаб и пообщалась с прихожанами мечети. 

Также в этом году в акции приняли участие и другие высокопоставленные чиновники, известные деятели культуры и спорта.

Автор: Нуруль Иман
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