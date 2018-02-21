В Иране обнаружила тела погибших в авиакатастрофе

На месте крушения пассажирского самолета в Иране поисковые бригады обнаружили тела 45 человек. Об этом сообщил глава местного Управления по чрезвычайным ситуациям Джалал Пуранфард.

«Поиск погибших продолжается. До сих пор обнаружено 45 тел, некоторые из них пока не идентифицированы», – рассказал Пуранфард.

Эвакуация тел погибших с места катастрофы будет производиться сегодня. Транспортировка будет осуществляться по воздуху либо силами работающих на земле бригад.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий и большой высоты операция по транспортировке тел может занять около 3-4 дней. В связи с этим, в районе падения лайнера для занятых в поисках отрядов развернут специальный лагерь.

Напомним, 18 февраля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе горы Дена в провинции Исфахан. На борту было 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки самолета были найдены только во вторник, спустя двое суток после крушения, на одном из наиболее труднодоступных и опасных горных склонов Дены в районе деревни Нукул на высоте 400 м.