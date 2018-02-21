В Сирии сбит асадитский самолет, бомбивший жилые кварталы

В Сирии повстанческим отрядам удалось подбить самолет асадитского режима. По последним данным, судьба пилота неизвестна.

Отмечается, что самолет боевой L-39 наносил удары по Восточной Гуте и был сбит силами «Джейш аль-Ислам».

Напомним, в последние недели и особенно эти несколько дней Восточная Гута подвергается массированным ударам. Так, по некоторым данным, только за последние двое суток погибло около 200 жителей, среди убитых много женщин и детей. Стоит отметить, что пригород Дамаска – Восточная Гута входит в зону деэскалации, в которой должен действовать режим прекращения огня.