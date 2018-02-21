Киев требует от Кремля прекратить преследование крымских татар

МИД Украины требует от путинских властей прекратить «репрессии» представителей крымскотатарского народа. Заявление было опубликовано на сайте украинского МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказском окружном военном суде сфабрикованного против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова дела», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что «устроенный российской стороной судебный фарс является очередным примером применения страной-оккупантом репрессий против крымскотатарского народа под предлогом «борьбы с терроризмом».

Киев потребовал немедленно прекратить репрессии в отношении крымских татар-мусульман, назвал их преследования политически мотивированными.

Кроме того, МИД Украины обратилось к мировому сообществу с призывом «осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора», чтобы добиться освобождения «незаконно удерживаемых» граждан Украины.

Напомним, перечисленные в заявлении Украины крымские татары-мусульмане преследуются за предполагаемую причастность к партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, которая до присоединения Крыма в украинском правовом поле действовала совершенно легально.