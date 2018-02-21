США передаст КСА узника Гуантанамо

В ходе достигнутых договоренностей между США и Саудовской Аравией, одного из узников спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе скоро передадут Эр-Рияду. Отмечается, что это будет первый подобный акт при Дональде Трампе.

По словам представителя Пентагона Сары Хиггинс, передача Ахмеда Мухаммеда Ахмеда Хазы ад-Дарби «состоится в ближайшее время».

«Сегодня прошло четыре года с момента заключения этого соглашения. Мы ожидаем гарантий от правительства Саудовской Аравии для продвижения в процессе его передачи», - заявила представитель американского оборонного ведомства, подчеркнув, что узник признал свою вину.

«Ад-Дарби останется в Гуантанамо, пока не будут завершены все процедуры в рамках передачи. К настоящему моменту ад-Дарби выполнял все условия соглашения», - сказала Хиггинс.