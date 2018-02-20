ЮНИСЕФ: в первый день жизни умирает 1 млн детей во всем мире

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад о детской смертности в мире. Согласно данным организации, ежегодно во всем мире до второго месяца не доживают 2,6 млн детей. Для миллиона из них первый день жизни оказывается и последним.

Организация в своем докладе предоставила рейтинг стран с наиболее худшими условиями для детей. Восемь из десяти стран располагаются к югу и юго-западу от Сахары. Среди них Сомали, Лесото, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали. Однако самая высокая смертность среди младенцев наблюдается в Пакистане. Там в течение первого месяца жизни погибает один из 22 детей, в Центральноафриканской республике — один из 24, в Афганистане — один из 25.

Основные причины смертности — преждевременные роды, воспаление легких, менингиты и заражение крови. Эти проблемы вызваны отсутствием квалифицированной медицинской помощи, достаточного количества чистой воды.