Общество

Саудия станет атомным гигантом

20 февраля в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что власти королевства  приняли решение освоить технологию мирного атома и построить  атомные электростанции.

По словам министра, Эр-Рияд уже ведет переговоры по данному вопросу с властями десяти государств. Какие именно это государства, аль-Джубейр не уточнил.

Аль-Джубейр заявил, что  в ближайшие 20-25 лет в Саудовской Аравии будет построено 16 ядерных реакторов общей стоимостью 80 миллиардов долларов.

Глава МИД подчеркнул, что власти КСА приняли такое решение с целью сохранения нефтяного потенциала.

Автор: Нуруль Иман
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