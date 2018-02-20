Саудия станет атомным гигантом

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что власти королевства приняли решение освоить технологию мирного атома и построить атомные электростанции.

По словам министра, Эр-Рияд уже ведет переговоры по данному вопросу с властями десяти государств. Какие именно это государства, аль-Джубейр не уточнил.

Аль-Джубейр заявил, что в ближайшие 20-25 лет в Саудовской Аравии будет построено 16 ядерных реакторов общей стоимостью 80 миллиардов долларов.

Глава МИД подчеркнул, что власти КСА приняли такое решение с целью сохранения нефтяного потенциала.