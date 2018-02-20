Восточная Гута: за сутки убито около 60 человек

За последние сутки жертвами обстрелов и авиаударов сил асадитского режима в блокированном пригороде Дамаска – Восточной Гуте стали 58 мирных жителей, 45 ранены. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По информации агентства, в зоне деэскалации в Восточной Гуте обстрелам подверглись населенные пункты Дума, Хареста, Хамурие, Мисраба, Мердж, Сакба, Джисрин, Кефер Батна, Айн Терма, Земелка, Шифонийе и Бейт Сава.

По информации представителей сил гражданской обороны (Белые каски), наибольшее количество жертв зафиксировано в районе Хамурие, где погибли 20 человек, в том числе женщины и дети.

Авиаудары и артобстрелы Сакбы унесли жизни 14 сирийцев. В Джисрине погибли четыре мирных жителя, в Кефер Батне – двое, в Земелке – один человек.