ХАМАС: сионисты ждут повода уничтожить палестинцев

Руководство ХАМАС обвинило сионистский режим в проведении политики планомерного уничтожения жителей Палестины.

Так, представитель ХАМАС Назым Касым раскритиковал высказывания Координатора правительства Израиля на палестинских землях Йоава Мордехая относительно акций протеста на границе сектора Газа с Израилем.

«Израиль делает все возможное для принуждения палестинцев к отказу от мирных акций протеста. Однако народ Палестины продолжит делать все возможное для борьбы с оккупантами», - сказал Касым.

Он также заявил, что сионистские власти Израиля ищут любой повод для убийства палестинцев, но при этом Касым подчеркнул, что угрозы сионистов их не испугают.

Напомним, ранее Мордехай заявлял, что акции в «Зеленой зоне» (линия разграничения между Израилем и Газой) должны прекратиться до того, как в ситуацию вмешается Армия обороны Израиля.