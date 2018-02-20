Нигерийский суд освободил почти полтысячи подозреваемых в деятельности Боко Харам

Почти 500 подозреваемых в участии движения Боко Харам были освобождены нигерийским судом, сославшись на отсутствие доказательств, причем некоторые были задержаны в течение многих лет без предъявления обвинения.

475 подозреваемых вернутся в свои родные штаты для «надлежащей реабилитации», прежде чем их отправят обратно к семьям, говорится в заявлении министерства юстиции в воскресенье.

Все эти задержанные были арестованы по подозрению в принадлежности к Боко Харам или же скрыли информацию о планах группы или местонахождении ее боевиков. Однако, сторона обвинения не смогла привести доказательств их причастности, поэтому было решено освободить подозреваемых.

Судебное разбирательство в городе Каинджи, частью второго этапа беспрецедентного массового судебного разбирательства над более чем 1600 подозреваемых.

В некоторых случаях, рассмотренных на прошлой неделе, были замечены подозреваемые, дела которых не рассматривались с 2010 года.

Среди тех, кого выпустили, была молодая девушка с трехмесячным ребенком из штата Борну. Ее брат привез ее в анклав Боко Харам и выдал замуж за своего друга, когда ей было 11. Она была арестована в 2014 году, при попытке убежать.

Впрочем, понятное дело, что выпустили не всех. На прошлой неделе суд Каинджи приговорил 20 членов Боко Харам к заключению на срок от двух до 15 лет.

Он также присудил второй 15-летний срок 35-летнему Харуну Яхайе, который участвовал в похищении в 2014 году более 200 школьниц из района Чибок.

В общей сложности дела около 1 669 человек были рассмотрены в ходе серии массовых слушаний, которые начались в октябре. После первого этапа судебного разбирательства в октябре 45 бойцов Боко Харам были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до 31 года.

Большинство подозреваемых были мужчинами, но в тюрьму попали и женщины и дети. Нигерия давно уже подвергается критике правозащитниками за то, что в ее тюрьмах люди содержатся годами без какого-либо рассмотрения их дел, и даже порою не имея возможности встретиться с адвокатом.