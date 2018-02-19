В Индонезии произошло рекордное извержение вулкана

На индонезийском острове Суматра произошло рекордное извержение пепла. Вулкан Синабунг выбросил в воздух пятикилометровых столб пепла - это стало рекордной высотой этого года.

Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 км к юго-востоку и 3,5 км востоку от кратера.

Австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.

Сообщается, что несмотря на ситуацию, эвакуация населения пока не объявлялась.

По словам специалистов, вулкан проснулся в 2010 году после почти четырехвековой спячки, и с тех пор извергается почти каждый год. Последнему извержению предшествовали выбросы пепла.