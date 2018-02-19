Турция, Азербайджан и Украина создают союз

Власти Украины, Турции и Азербайджана создают региональный союз. Так, уже 6 марта в Баку пройдут первые политические совещания относительно создания формата Азербайджан-Турция-Украина.

Для участия в политических совещаниях в Азербайджан прибудут делегации под руководством заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря и заместителя министра иностранных дел Турции Умида Ялчина. В политических совещаниях Азербайджан представит делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Отмечается, что в ходе совещаний будут обсуждаться такие вопросы, как текущее положение и перспективы развития политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнерства между тремя странами, развитие плодотворного сотрудничества в рамках международных организаций.

Также будут обсуждаться вопросы успешного осуществления в этом формате грузоперевозок посредством новых транспортных коридоров, перевозки энергоресурсов посредством бассейнов Каспийского и Черного морей.