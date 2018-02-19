В Иране произошла крупная авиакатастрофа

В Иране произошла страшная авиакатастрофа – разбился пассажирский самолет, в котором находилось 66 человек. Самолет выполнял внутренний рейс и разбился в горах Загрос.

В воздушном судне было 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщается, что вероятнее всего выживших в авиакатастрофе нет.

Самолет вылетел из Тегерана утром в воскресенье и направился в город Ясудж в провинции Исфахан. Самолет должен был преодолеть расстояние примерно в 560 километров.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, но спасательные работы вчера вечером были приостановлены из-за густого тумана, сильного ветра и снега.

По последним данным некоторых местных СМИ, спасатели смогли достичь места крушения.