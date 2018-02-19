Муэдзинов будут учить азану в Институте музыки

В Тунисе решили повысить качество исполнения азана тунисских муэдзинов. Теперь их будут учить в Институте тунисской музыки имени Мухаммеда ар-Рашида.

По словам министра по делам религии Ахмеда Азума, власти инициировали такой проект с целью улучшения исполнения азана муэдзинами, а также привести призыв в соответствие с тунисской традицией.

По его словам, тунисцы издавна наслаждались мастерством местных муэдзинов и кари (чтец Корана), и теперь министерство намерено воспитать новое поколение исламских исполнителей, которое чтило бы это наследие.

«У нас нет какой-то одержимости тунисской школой, мы хотим, чтобы тунисцы привыкли слышать азан и чтение Корана голосом тунисских чтецов», — сказал он, добавив, что Тунис «открыт для всех стилей чтения».