Общество

Муэдзинов будут учить азану в Институте музыки

19 февраля в 16:30 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В Тунисе решили повысить качество исполнения азана тунисских муэдзинов. Теперь их будут учить в Институте тунисской музыки имени Мухаммеда ар-Рашида.

По словам министра по делам религии Ахмеда Азума, власти инициировали такой проект с целью улучшения исполнения азана муэдзинами, а также привести призыв  в соответствие с тунисской традицией.

По его словам, тунисцы издавна наслаждались мастерством местных муэдзинов и кари (чтец Корана), и теперь министерство намерено воспитать новое поколение исламских исполнителей, которое чтило бы это наследие.

«У нас нет какой-то одержимости тунисской школой, мы хотим, чтобы тунисцы привыкли слышать азан и чтение Корана голосом тунисских чтецов», — сказал он, добавив, что Тунис «открыт для всех стилей чтения».

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Очень правильное обучение. А ту некоторые имамы не поют азан, а орут хриплым и монотонным голосом и портят все красоту призыва к молитве.
    (1112)
    19 февраля в 20:32