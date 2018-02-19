Чиновник-немусульманин призвал мужчин к многоженству

Один и чиновников нигерийского штата Имо настоятельно порекомендовал мужчинам вступать в брак с несколькими женщинами. Об этом сообщает сообщает About Islam со ссылкой на портал World Top News.

С таким предложением чиновник - немусльманин выступил с целью снижения уровня проституции в штате.

«Я вас не заставляю, а призываю брать две и более жены, чтобы было меньше женщин, остающихся без мужей», — заявил Огечи Ололо.

По словам чиновника, женское население штата Имо значительно преобладает над мужским (на 3 миллиона женщин приходится 900 тысяч мужчин). Из-за сложившейся ситуации многие незамужние женщины вступают в связь с женатыми мужчинами.

Чиновник отметил, что власти готовы поддержать мужчин, который возьмут себе в жены более одной женщины льготами при условии, что мужья не будут обижать своих жен.