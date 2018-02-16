Москва: "Медину" и "Солидарность" трясут силовики

Сегодня московские силовики нагрянули в благотворительный фонд «Солидарность» и в образовательный центр «Медина», который находится при нем. По словам руководителя фонда Лилии Мухамедьяровой, с «плановой проверкой» пришли силовики ФСБ, полиции, Генпрокуратуры и МЧС.

Лилия рассказала «Дождю», что от сотрудников фонда требуют объяснительные о том, почему они обучают детей основам ислама. При этом ни в фонде, ни в центре обучение этому, по словам Мухамедьяровой, не ведется. В центре взрослым и детям преподают иностранные языки, а не основам ислама.

Всего в центр нагрянуло десять человек. По словам Лилии, силовики заявили, что будут оставаться в фонде, пока не получат все требуемые документы. Из здания они никого не выпускают. «Они говорят, что пришли с какой-то якобы плановой проверкой, но мы знаем, что так плановые проверки не проводятся. Они пришли, когда на месте даже руководства не было. Поэтому мы сейчас в недоумении, поскольку они требуют от нас какие-то странные объяснительные. Мы знаем, что нам должны дать время на подготовку документов», — заявила руководитель фонда.

Отметим, что Фонд «Солидарность» помогает больным детям и сиротам, а также голодающим, инвалидам и пожилым людям. Фонд помогает людям в России и за границей. Также он информирует о палестинцах в секторе Газа, сиротах Чечни и Дагестана, сирийских беженцах и инвалидах из российских регионах.