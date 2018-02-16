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Более 120 раз за сутки обстреляла Армения Азербайджан

16 февраля в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

За минувшие сутки было совершено 123 обстрела Азербайджана  со стороны Армении и Нагорного Карабаха. Об этом заявило Минобороны Азербайджана.

С 15 по 16 февраля азербайджанские военные были обстреляны в селах Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Кедабекского района, сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным Минобороны, велись с позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении. Также выстрелы зафиксированы со стороны Нагорного Карабаха.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха никак не прокомментировали данное  заявление Министерства обороны Азербайджана. 

Автор: Нуруль Иман
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