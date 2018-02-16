США просят мусульманскую Малайзию не выдавать мусульман-уйгуров на растерзание

США обратилась в властям Малайзии с просьбой не выдавать 11 уйгуров на растерзание Китаю. Сейчас они находятся под арестом в Малайзии.

Напомним, 11 мусульман-уйгуров бежали в ноябре прошлого года из центра содержания мигрантов на юге Таиланда от преследования китайских властей. Они были помещены в тюрьму в Малайзии.

Если малазийские власти выдадут Китаю этих мусульман, их ждут пытки и насилие. Об этом заявил представитель Госдепартамента США по Восточной Азии Майкл Кейви.

Кроме того, США призвали Малайзию допустить к арестованным представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев для оценки возможности их отправки в третью страну.

Отмечается, что Китай уже официально обратился к Малайзии с запросом по экстрадиции уйгуров.

Напомним, что китайские коммунисты подвергают мусульман-уйгуров жесточайшему преследованию: запрещают совершать намаз, держать пост в месяц Рамазан, ношение бороды. Уйгуры подвергаются кровавым расправам со стороны китайских силовиков, за которые никто не несет ответственности.