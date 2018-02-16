На Хамроева давят и фабрикуют новое дело

Известный правозащитник Бахром Хамроев в очередной раз подвергается давлению со стороны силовиков из-за своей деятельности. Напомним, он является членом Правозащитного центра «Мемориал», руководителем организации «Ёрдам» («Помощь») и занимается правовой защитой мигрантов из Средней Азии.

На этот раз силовики решили применить против Хамроева статью о так называемых «резиновых квартирах» - статья 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

По словам самого правозащитника, он зарегистрировал в своей московской квартире двух мигрантов, которые нуждались в регистрации для легализации своего нахождения в России. И эта регистрация не была формальной, потому что они периодически жили у Хамроева. Речь идет о гражданине Киргизии Валишере Кадирове и гражданине Таджикистана Фирузе Рустамове. Бахром Хамроев продлил их регистрацию в январе 2018 года.

«Я регистрировал в своей квартире тех людей, которые реально нуждались в помощи и хотели легально находиться в России, никаких денег с них не брал, — говорит Хамроев.

Ситуация в российском законодательстве в этом вопросе похожа на замкнутый круг. По словам Хамроева, власти ставят перед мигрантами обязанность быть зарегистрированными и в то же время наказывают тех людей, которые их регистрируют у себя.

Напомним, Хамроев неоднократно подвергался прямым нападениям. Так, в 2010 году Хамроева избил сотрудник ФСБ, в 2011 на него напали неизвестные, устроившие засаду в его подъезде. А в 2016 и 2017 году сотрудники ФСБ проводили в его квартире обыски. На телевидении выходили сюжеты с клеветой на Бахрома с использованием кадров скрытой съемки.

Очередное давление на Хамроева прокомментировал член Совета ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев: «Дело не в «резиновых квартирах». Предъявленное обвинение — только повод для расправы с правозащитником, известным своей активной позицией по защите беженцев из Центральной Азии, которым угрожает принудительное возвращение на родину при участии российских спецслужб».