В Туркменистане запрещают намаз и бороды

Силовики из службы безопасности одного из туркменских городов Дашогуза допрашивают мусульман и требуют оставить совершение намаза. Об этом сообщает радио Азатлык.

«В Дашогузе службы национальной безопасности вызывают на допрос, посещающих мечети верующих, а также госслужащих, не достигших пенсионного возраста и совершающих молитву дома или на рабочем месте. Им задают следующие вопросы: Зачем читаете намаз? С кем общаетесь? Кто ваши родители? - затем, от них требуют не читать молитву и не посещать мечеть», - сообщает Азатлык со ссылкой на неназванного источника.

Всем допрашиваемым угрожают увольнением с работы, если они продолжать выполнять намаз в мечети или на рабочем месте.

Неработающие мусульмане также подвергаются допросам. В частности, силовиков спрашивают, работали ли они или их родственники в Турции. Если оказалось, что мусульманин был в Турции, то он подвергается еще большему допросу, начинают опрашивать его окружение. А молодых людей с бородой силовики отпускают только после того, как те под принуждением сбривают бороду.

Кроме того, по информации Азатлыка, в некоторых районах республики местная администрация составляет списки мусульман, которые совершают намаз.