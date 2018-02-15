Авиакомпания, выгнавшая мусульманина из самолета, предстанет перед судом

В США мусульманин подал иск в суд против авиакомпании по факту дискриминации. Речь идет об инциденте, который произошел еще в 2016 году. Студент Калифорнийского университета в Беркли иракского происхождения Хайрулдин Махзуми был выдворен из самолета после разговора с родственником по телефону на арабском языке. Между ним и сотрудником охраны произошла ссора.

Судиться мусульманин будет с авиакомпанией Southwest Airlines.



По словам истца, по прошествии времени он проконсультировался с юристами из Совета по исламско-американским отношениям и принял решение подать иск против авиакомпании, которой принадлежал самолет, обвинив ее в дискриминации, нарушении гражданских прав и причинении морального ущерба.



Свои действия он объясняет тем, что хочет избавить других пассажиров от дискриминации на основе религиозной или национальной принадлежности.