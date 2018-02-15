Казахстан: на базарах начали расплачиваться QR-кодом

В Казахстане развивают новые технологии в оплате товаров. Теперь владельцы карт Visa от Казкоммерцбанка получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода и мобильного приложения Homebank.kz. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на ассоциацию финансистов Казахстана (АФК).

Таким образом, в республике первыми в СНГ и Европе внедрили технологию mVisa. Первые такие платежи были совершены на Зеленом базаре в Алма-Ате.

«Технология позволяет потребителям оплачивать покупки путем сканирования QR-кода с помощью смартфона, а коммерсантам принимать безналичные платежи без использования дорогостоящих POS-терминалов, что значительно упрощает и удешевляет процесс», — отметили в АФК.

Сейчас оплата с помощью QR-кодов доступна пользователям приложения Homebank.kz для смартфонов на операционной системе Android. Ожидается, что в ближайшие дни такая же возможность появится также у владельцев iPhone.

Для оплаты пользователь приложения должен отсканировать QR-код продавца с помощью камеры смартфона, после чего все реквизиты коммерсанта будут автоматически распознаны и обработаны системой.