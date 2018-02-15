В Азербайджан прибыл глава минэнерго Турции

В Азербайджан прибыл министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. В Баку он встретился и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам обеих сторон, их страны продолжат поддерживать дружественные и братские взаимоотношения.

Также собравшиеся обсудили совместную успешную реализацию крупномасштабных проектов: Трансанатолийский (TANAP) трубопровод, Трансадриатический (TAP) газопровод, нефтепровод Баку-Tбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Tбилиси-Эрзурум, ж/д Баку-Tбилиси-Карс.