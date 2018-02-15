Сионисты требуют деньги от семьи за джип, который раздавил их сына

Сионистский режим два с половиной года назад убил палестинца, за что не только не понес никакой ответственности, но и теперь требует от семьи погибшего выплатить штраф за якобы причиненный ущерб военному джипу, который наехал на палестинца и раздавил его.

Сообщается, что трагедия произошла 14 июня 2015 года, когда Абдулла Гнеймат шел домой с работы. Внедорожник сионистов перевернулся во время проведения военных мероприятий в этом районе, переехав палестинца.

По сообщению «Аль-Джазиры», Гнеймату «было отказано в медицинской помощи в течение трех часов, что и привело к его смерти».

Семья Абдуллы подала в суд на израильских солдат, которые ехали на машине. Но спустя время Министерство обороны Израиля выдвинуло встречный иск против семьи за причиненный ущерб транспортному средству. Теперь от семьи сионисты требуют выплату в размере $28 000.