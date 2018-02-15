Мусульманин пострадал за чтение сиры Мухаммеда, мир ему

В Карачаево-Черкесии привлекли к административной ответственности мусульманина за хранение «запрещенной книги». Житель Зейтула Бостанов был признан Зеленчукским районным судом виновным и приговорен к выплате штрафа по ст. 20.29 КоАП РФ («Распространение экстремистских материалов»)

«Вина» мусульманина заключалась в том, что у него обнаружили книгу известного исламского богослова Мубаракфури Сафи ар-Рахмана «Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует», которую путинский режим внес в Федеральный список экстремистских материалов.