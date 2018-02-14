В ДТП в Ливии погибли 30 мигрантов

В Ливии произошло крупное ДТП. Грузовик с сотнями мигрантов перевернулся на трассе в районе города Бени Валид на юго-западе страны.

По сообщению Sky News Arabia, авария произошла примерно в 200 км от столицы страны Триполи. В момент происшествия в машине находились около 300 мигрантов из Сомали и Эритреи. Вероятной причиной ДТП называется то, что водитель не справился с управлением из-за перегруза.

Погибли не менее 30 человек, более 100 получили ранения и были госпитализированы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.