Таджикистан будет поставлять Узбекистану электроэнергию

Таджикистан планирует начать поставку электроэнергии в Узбекистан уже в марте этого года.

Сообщается, что общий объем будет составлять не менее 1,5 миллиарда кВт/час в год.

На сегодняшний день Душанбе и Ташкент обсуждают условия поставок таджикской электроэнергии на узбекский рынок, в том числе и цены.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ходе намеченного на начало марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода уже заявлял, что республика готова к поставкам электроэнергии Узбекистану.