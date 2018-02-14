Таджикистан будет поставлять Узбекистану электроэнергию

Таджикистан планирует начать поставку электроэнергии в Узбекистан уже в марте этого года.
Сообщается, что общий объем будет составлять не менее 1,5 миллиарда кВт/час в год.
На сегодняшний день Душанбе и Ташкент обсуждают условия поставок таджикской электроэнергии на узбекский рынок, в том числе и цены.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ходе намеченного на начало марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода уже заявлял, что республика готова к поставкам электроэнергии Узбекистану.