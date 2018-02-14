Макрон пригрозил Асаду военными ударами по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов незамедлительно нанести военный удар по режиму Асада, если будет доказано применение армией режима химического оружия против мирного населения.

«Мы нанесем удар по тому месту, где это было совершено, или где это было бы организовано», - сказал Макрон.

При этом он заявил, что Париж пока не получил убедительных доказательств применения запрещенного вооружения в Сирии. Но в то же время подчеркнул, что Франция тщательно наблюдает за ситуацией с химическим оружием в Сирии.

Макрон выразил обеспокоенность возможным использованием хлора в последние недели против гражданского населения в Сирии.

Стоит отметить, что ранее Сирийская правозащитная сеть (SNHR) сообщала, что за годы войны в Сирии асадитский режим применил химическое оружие 211 раз, в результате чего погиб 1357 мирных жителей.