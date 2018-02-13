Скончался защитник татар-мусульман Мухаммад Миначев

11 февраля 2018 года закончился жизненный срок видного татарского деятеля Мухаммада Миначева. Он скончался на 80-ом году жизни от инсульта в реанимации одной из больниц Москвы.

Мухаммад Миначев стоял у истоков создания татарской политической партии «Ватан». Он боролся за права татар, за сохранения их традиций и обычаев. Миначев не боялся властей и боролся с ее политикой, направленной на ассимиляцию и русификацию народов и, в частности, татар.

Он один из немногих выступил против запрета исламской литературы и признания трудов мировых исламских ученых экстремистскими.

Таким образом, Мухаммад Миначев являлся не только видным и активным защитником татар, но и заступался за мусульман России в целом.

Иллюстрацией этому может служить один из моментов его жизни. Несколько лет назад Т. Таджуддин в очередной раз лестно высказался в адрес РПЦ, заявив: «Без Русской православной церкви мы не представляем деятельности мусульман. Мы - части одного целого». На такое абсурдное заявление с резкой критикой отреагировал Мухаммад Миначев, ответив муфтию: «Разве пророк к этому призывал? Выходит дело Таджутдин служит не Аллаху, а РПЦ? Зачем так дискредитировать культ мусульманского муфтия, и подставлять нас татар, выставив как посмешище на весь исламский мир?»

Татарский мусульманский народ потерял еще одного из немногих лидеров, которые не боялись выступать против власти и защищали права татар-мусульман.

Мы просим Аллаха простить грехи Мухаммада Миначева и принять его в райскую обитель.