Сионистские провокации: «Смерть арабам и мусульманам!»

Сионистские радикалы расписали расистскими надписями дома и автомобили палестинцев. Акт вандализма произошел на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя Управления по делам населенных пунктов при правительстве Палестины Гасана Дагласа.

Он рассказал, что группа еврейских радикалов проколола шины автомобилей палестинцев и оставила на них надпись «Смерть арабам и мусульманам!». Снизу были написаны слова Tedfiu Semen («Расплата» - организация еврейских радикалов). Инцидент произошел в городе Джейб.

Исламофобы на этом не остановились. Так, другая группа еврейских радикалов проникла в населенный пункт Аврета на юге Наблуса. Там они оставили на домах надписями расистского содержания.