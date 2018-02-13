Позволят ли мусульмане открыть музей самогона в Казани?

Центр исламской культуры «Иман» выступил против планов казанской администрации построить «Музея самогоноварения»

По словам представителей «Имана», они крайне возмущены перспективой открытия харамного музея в столице мусульманского региона.

«Это все делается в городе, где сильны трезвеннические традиции, идущие с конца XIX века, когда было создано Казанское общество трезвости. В культуре татарского народа, в предписаниях ислама распитие алкоголя считается грехом и осуждается», —​ отмечается в заявлении.

«Историей изготовления спиртных напитков, в том числе самогона, следует не гордиться, а стыдиться», — указывают авторы заявления.

Согласно местным СМИ открытие харамного музея в Казани запланировано на конец февраля. Стоит надеяться, что против этой инициативы чиновников выступит не только ЦИК «Иман», но и все мусульмане Татарстане, в особенности, муфтият и другие лидеры мусульман.