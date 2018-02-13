Турция даст свое гражданство всем живым членам Османской династии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 11 февраля заявил, что турецкое гражданство будет предоставлено всем живущим за границей членам Османской династии. Об этом он сказал на встрече с членами бывшей правящей семьи на следующий день после церемонии, посвященной 100-летию со дня смерти султана Абдульхамида II. Встреча прошла в Стамбуле при участии мэра города.

"Мы хотим предоставить гражданство всем тем, у кого нет турецкого гражданства. Я лично займусь этим вопросом в соответствии с решениями кабинета министров", - сказал Чавушоглу.

Он также сказал, что церемония 10 февраля, состоявшаяся в стамбульском дворце Йылдыз и озаглавленная «Понимание султана Абдульхамида в связи со 100-й годовщиной его смерти», была «символически значимой церемонией".

"Во многих местах мы рассказываем нашим местным миссиям, что если там есть представитель Османской династии, они должны проявлять к ним пристальный интерес. Это также инструкция нашего президента...

Мы научились уважать Османов от наших родителей, от наших семей и от наших дедов. Не думайте, что турецкий народ негативно относится к Османской династии Османской империи. Отныне мы сделаем все зависящее от нас, чтобы продолжить путь, открытый нашими предками".

Чавушоглу заявил также, что 10 февраля произошло официальное примирение ("консенсус") между Османской империей и Турецкой Республикой, тем самым повторив тезис, высказанный в тот день президентом Эрдоганом.