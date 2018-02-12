«Турецкая Республика это продолжение Османов» - Эрдоган

10 февраля в Турции отмечали столетие со дня смерти султана Абдуль-Хамида II (1876—1909), который считается последним реально правившим падишахом Османского государства. Его личность не перестает вызывать горячие споры уже более сотни лет. С одной стороны, его считают кровавым деспотом, виновным в отсталости империи, в угнетении меньшинств и преследовании гражданских свобод. С другой стороны, его же считают праведным мусульманским правителем, который возродил духовное значение халифата и всеми силами боролся за сохранение османской государства от распада и посягательств внешних и внутренних врагов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно давал понять недвусмысленным образом, какой именно из этих двух взглядов ему ближе. Например, ранее он рекомендовал молодежи учить историю по популярному сериалу Payitaht Abdülhamid, в котором повествуется о жизни султана Абдульхамида. Сравнение самого Эрдогана с султаном стали и вовсе общим местом, как среди сторонников, так и среди противников.

10 февраля на тожественной церемонии, посвященной 100-летию смерти султана, во дворце Йылдыз, Эрдоган подтвердил свой про-хамидийский взгляд. Эрдоган сказал, что султан Абдульхамид является одним из «самых важных, самых прозорливых и наиболее стратегически мыслящих» людей, которые оставили свой след в последние 150 лет.

Также, он раскритиковал людей с «фанатичными» взглядами на султана:

«Некоторые люди настойчиво пытаются начать историю этой страны с 1923 года. Некоторые неумолимо пытаются оторвать нас от наших корней и древних ценностей».

Одним из самых важных заявлений, сделанных Эрдоганом, можно считать его слова о преемственности между Османской империей и Турецкой Республикой.

«Турецкая Республика, как и наши предыдущие государства, которые являются продолжением друг друга, тоже является продолжением Османской империи.

Конечно, границы изменились. Формы правления изменились ... Но суть одна и та же, душа та же, даже многие институты одинаковы...».

Это интересное заявление, так как оно показывает, что давняя анти-республиканская традиция турецких исламских сил уже стала прошлым. Сейчас часто обсуждают вопрос, насколько республика может считаться преемником ушедшей империи. Но обсуждают в основном исследователи и историки – некоторые даже считают, что Абдульхамид II и был настоящим отцом республики, ведь именно он заложил основы для сильной централизации, сакрализации государства и менталитета «осажденной крепости». Но для большинства турецких мусульман этот вопрос уже совершенно не актуален – турки это османы, а османы это турки – от Эртугрула до Эрдогана.