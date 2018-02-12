Общество

Бахрейн оскорбился названием залива Персидским

12 февраля в 17:32 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Бахрейне потребовали перепечатать 17 тысяч  учебников английского языка из-за ошибки в географическом названии. Как оказалось, залив, омывающий государство, был назван Персидским, вместо Арабского. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, арабский  мир не признает за заливом названия Персидский. Повсеместно – на картах, учебниках и т.д. – залив носит название исключительно Арабского.

За ошибку, сделанную «иностранной компанией» умышленно или нет, ей придется заплатить из собственного кармана. Издание обязано перепечатать учебники за свой счет.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0