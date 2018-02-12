Бахрейн оскорбился названием залива Персидским

В Бахрейне потребовали перепечатать 17 тысяч учебников английского языка из-за ошибки в географическом названии. Как оказалось, залив, омывающий государство, был назван Персидским, вместо Арабского. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, арабский мир не признает за заливом названия Персидский. Повсеместно – на картах, учебниках и т.д. – залив носит название исключительно Арабского.

За ошибку, сделанную «иностранной компанией» умышленно или нет, ей придется заплатить из собственного кармана. Издание обязано перепечатать учебники за свой счет.