В Турции пройдут Всемирные воздушные игры-2020

Через 2 года в Турции состоятся Всемирные воздушные игры-2020. Об этом сообщает Аэронавигационная ассоциация Турции (THK).

Накануне состоялось голосование в Международной федерации аэронавтики (FAI) и в финал из семи стран-претендентов вышли Турция и США. В результате финального голосования Совет FAI единогласно выбрал Турцию местом проведения Игр 2020 года.

Официальное соглашение по проведению Игр будет подписано 14 февраля в Лозанне.

«Всемирные воздушные игры по числу участников уступают лишь Олимпиаде. Игры пройдут в пяти регионах Турции, и в них примут участие более четырех тысяч человек из свыше 100 стран» - говорится в сообщении ведомства.