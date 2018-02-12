Новые удары по Восточной Гуте – убиты дети

Асадитский режим вместе с российскими самолетами продолжил наносить жестокие удары по зонам, которые входят в зону деэскалации. По данным агентства «Анадолу», накануне жертвами авиаударов асадитского режима по блокированному пригороду Дамаска - Восточной Гуте стали еще шесть человек, в том числе двое детей.

Как сообщили источники в силах гражданской обороны («Белые каски»), минувшей ночью силы режима Асада нанесли авиаудары по району Дума в Восточной Гуте, погибли пять человек, в том числе двое детей и одна женщина.

Еще один человек погиб в результате авиаудара в квартале Хаммурие.