Сионисты жестоко пытают палестинских детей

Сионистские изверги пытают больше половины задержанных палестинских детей. Об этом заявили в Обществе палестинских заключенных.

«Израиль подвергает пыткам задержанных палестинских детей. 60% детей, находящихся в заключении, подвергают физическим и психологическим пыткам», - говорится в письменном заявлении общества.

При этом, по данным общества, «детей арестовывают поздно ночью, они подвергаются физическому насилию, угрозам и длительным допросам, их надолго лишают воды и пищи и применяют психологические пытки».

Согласно докладу, подготовленному несколькими организациями, в том числе Обществом палестинских заключенных, в сионистских тюрьмах находятся около 7 тысячи палестинцев, из них 481 женщина в Израиле и 57 женщин в оккупированном Восточном Иерусалиме и 300 детей.