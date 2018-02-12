В Египте хунта приговорила 17 человек к пожизненному сроку

В Египте суд хунты приговорил к пожизненному заключению 17 человек - сторонников движения «Ихван уль-муслимин», запрещенного в России. Суд состоялся в прошедшее воскресенье. Всех осужденных обвинили в организации и участии в беспорядках весной 2014 года.

Отмечается, что всего по этому делу проходили 48 человек, 12 из них находятся в бегах – приговор им вынесли заочно.

Помимо пожизненного заключения, которое в Египте равняется 25 годам, суд вынес постановление о 15-летнем тюремном заключении восьмерым обвиняемым, остальным - от 7 до 10 лет лишения свободы. 15 подозреваемых отпущены на свободу.