В Британии боевик YPG обвиняется в терроризме

Бывший британский солдат, который сражался в рядах YPG («Отряды народной обороны», сирийский бренд для Рабочей партии Курдистана), был задержан по обвинению в терроризме, сообщает Independent. 43-летнему Джеймсу Мэттьюсу было приказано предстать в суде магистрата Вестминстера 14 февраля, чтобы официально быть обвиненным в посещении «места, используемого для подготовки террористов». Мэттьюс родом из городка Сток-он-Трент и является одним из десятков британцев, которые отправились в Сирию, чтобы сражаться в отрядах YPG.

Мэттьюс преподавал английский язык военным курсантам в Саудовской Аравии, прежде чем решил присоединиться к YPG, и был одним из трех британских добровольцев, представленных в документальном фильме о британских боевиках в Сирии в 2015 году. Он также был одним из нескольких боевиков, которые написали открытое письмо после террористической атаки в Вестминстере в марте прошлого года, призывая Британию продолжать поддерживать СДС для борьбы с ИГИЛ*.

Консервативный аналитический центр Общество Генри Джексона утверждает, что бывшие боевики YPG, возвращающиеся в Великобританию, представляют угрозу безопасности и могут совершать одиночные нападения. Именно бывшие британские боевики YPG сейчас ведут самую активную кампанию за освобождение Мэттьюса. Они утверждают, что единственная настоящая причина, которая вынудила британское правительство преследовать бывших боевиков YPG это не угроза британской безопасности, а дружба консервативного правительства Мэй с Турцией.

Отметим, что британцы, воевавшие в YPG, до это ни разу не привлекались к какой-либо ответственности, в отличие от тех граждан Великобритании, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии за другие стороны. Сами британские боевики YPG всячески поддерживают гонения на бойцов из других групп, потому что они якобы «полны джихадизма»), и даже на тех, кто лишь оказывал гуманитарную помощь в районах под контролем других групп (например, два британца недавно лишились гражданства за распространение гуманитарной помощи в Идлибе).

Пока что британские ветераны YPG не сильно напуганы. Они считают, что оснований для обвинения Мюттьюса не существует, а главное, общественное мнение скорее на их стороне, ведь они представляют себя едва ли не «паладинами» войны с ИГИЛ. А общественное мнение в Британии порою определяло курс правительства, особенно в делах с Турцией.

Как бы то ни было, заметно, что Британия сейчас воспринимается как главный западный союзник Анкары. В таком качестве ее воспринимают как сами турки (достаточно почитать восторженные колонки про-правительственных журналистов в турецких СМИ), так и британцы. Это явно противоречит конспирологической популярной версии о Британии, как постоянном враге Турции, плетущем козни против нее на Ближнем Востоке.



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