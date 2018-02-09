Кровавые сутки в Восточной Гуте

В минувшие сутки пригород Дамаска – Восточная Гута подверглась массированному удару. В результате интенсивных ударов погибло не меньше 75 мирных жителей. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что массированные бомбежки кварталов Восточной Гуты начались утром 8 февраля и продолжались в течении всего дня.

В результате авиаударов в Арбине погибли 27 человек, в Джисрине – 17. Есть также убитые в Земельке (2), Сакбе (3), Мисрабе (3), Бейт Саве (1), Медъере (1), Хиззе (4), Хамурие (7), Думе (8) и Хареста (2). Среди погибших значительное число детей.

Спасатели до сих продолжают разбирать завалы. В связи с этим они не исключают, что число жертва может возрасти.

Напомним, что этот регион входит в так называемую зону деэскалации, где действует режим прекращения огня. Но, несмотря на все «соглашения», путинский и асадитский режимы продолжают массированно и систематично уничтожать мирное население Сирии.