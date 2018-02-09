Израиль вынудили назначить нового посла в Иордании

После дипломатического кризиса, произошедшим между Иорданией и

Израилем, последнему пришлось назначить нового посла в Аммане.

В письменном заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел сионистского образования Эммануэля Нахшона говорится, что послом в Амман назначен Амир Вейсброд, ранее занимавший должность руководителя отдела Ближнего Востока в МИД Израиля.

Напомним, отношения между Иорданией и Израилем обострились после того, как израильский охранник на территории жилого комплекса при посольстве Израиля застрелил гражданина Иордании, а также одним из выстрелов убил владельца квартиры. После этого Иордания выслала сионистских дипломатов из страны.