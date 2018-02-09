Политика

Израиль вынудили назначить нового посла в Иордании

9 февраля в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

После дипломатического  кризиса, произошедшим между Иорданией и
Израилем,  последнему пришлось назначить нового посла в  Аммане.

В письменном заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел сионистского образования Эммануэля Нахшона говорится, что послом в Амман назначен Амир Вейсброд, ранее занимавший должность руководителя отдела Ближнего Востока в МИД Израиля. 

Напомним, отношения между Иорданией и Израилем обострились после того,  как израильский охранник  на территории жилого комплекса при посольстве Израиля застрелил гражданина Иордании, а также одним из выстрелов убил владельца квартиры. После этого Иордания выслала сионистских дипломатов из страны.

Автор: Нуруль Иман
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