Тиллерсон решил совершить ближневосточное турне

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон вознамерился совершить визит в ряд ближневосточных стран. В частности, он хочет побывать в Турции, Иордании, Ливане, Египте и Кувейте. Его турне пройдет уже в ближайшие дни: с 11 по 16 февраля.

Официально заявленные темы для обсуждения – это война в Сирии и восстановление Ирака.

Отмечается, что поездка Тиллерсона уже несколько раз откладывалась. Причинами этому называются кризис во взаимоотношениях США и исламских стран после того, как Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в него своего посольства.