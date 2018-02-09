ООН: на борьбу с голодом в мире нужно $1 млрд

В ООН посчитали, сколько необходимо средств в 2018 году для борьбы с голодом. По их подсчетам сумма составляет $1,06 млрд.

Оказание помощи необходимо пострадавшим от кризисов в 26 странах мира, включая Йемен, Демократическую республику Конго, Южный Судан, Сирию и Сомали.

В частности, Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) просит у доноров в 2018 году $1,06 млрд для помощи голодающим в мире людям.

«Реальность такова, что, хотя жизнь миллионов людей были спасены благодаря быстрому гуманитарному реагированию в 2017 году, миллионы людей остаются на грани голода», - сказал директор Отдела по чрезвычайным ситуациям и реабилитации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Доминик Бурджон.

В крайне сложной ситуации находятся Йемен, Демократическую республику Конго (ДРК), Южный Судан, Сирия, Сомали, Йемен, Ирак.

Отмечается, что помощь, в первую очередь, будут оказывать тем регионам, где жизнь населения напрямую зависит от сельского хозяйства.

Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

По данным ООН, сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек.