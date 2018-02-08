В день исчезновения Сулейман-хазрата родился его внук Сулейман

Дочь пропавшего 2 года назад казанского имама Сулейман-хазрата Зульфия родила сына 7 февраля – в день, когда пропал ее отец. Об этом сообщает сайт «События».

Новорожденного мальчика назвали в честь деда Сулейманом.

Отмечается, что это пятый ребенок Зульфии и Мухамета Мифтахова.

Напомним, Сулейман Зарипов пропал 7 февраля 2016 года после того, как он выехал в Казань из Мордовии. Но так и не доехал до места назначения. Позже была найдена машина Зарипова – ее нашли закрытой в Буинске.

Следственные органы бездействуют в расследовании исчезновения Сулейман-хазрата. Зульфия рассказывает, что силовики либо не заинтересованы в раскрытии этого дели, либо «им нельзя» это сделать.