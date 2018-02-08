В Чечне осудили мужчину за публикацию песни Муцураева

В Чеченской Республике мужчину осудили за публикацию в соцсети «Вконтакте ». Житель Гудермесского района должен будет выплатить штраф в размере 2000 рублей. Его вина, по мнению суда, заключалась в том, что он опубликовал песню Тимура Муцураева, которую ранее признали экстремистской.

Один из жителей республики заявил, что силовики регулярно заводят административные дела за песни Муцураева во «ВКонтакте» даже в том случае, когда публикация была сделана до признания её экстремистской.

«У Тимура Муцураева много песен, и часть из них внесены в список экстремистских материалов. Прокурора при мониторинге сети Интернет выискивает пользователей, которые разместили эти песни на своей страничке, и возбуждает дела об административном правонарушении. Даже если человек поместил эту песню лет пять-семь назад, и может давно уже забыл о таком факте, его все равно привлекают к ответственности», — рассказывал местный житель.