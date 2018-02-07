Трамп и его сторонники против Ислама в англосаксонском мире

Хотя Дональд Трамп недавно и извинился за ретвитты откровенно антиисламского движения Britain First, анализ деятельности его идейных сторонников показывает, что они были далеко неслучайны. Причем, если от активности своих британских единомышленников Трамп еще может откреститься, как он это недавно сделал, то в США подобные действия целенаправлено осуществляются теми его однопартийцами, которые оказывают ему наиболее последовательную поддержку.

Но начнем с Британии. На днях лондонский филиал всемирного медиапортала Breitbart, созданного бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном и сыгравшего немалую роль в мобилизации исламофобов на его сторону во время президентских выборов, провел очередную кампанию против "исламизации Британии". Поводом для него послужило официальное мероприятие королевского Офиса Международных дел и дел Сообщества (британского аналога министерства иностранных дел), приуроченное ко Всемирному дню Хиджаба, который отмечался 1 февраля.

В рекламе этого мероприятия британским МИДом (Foreign office) желающим женщинам предлагалось узнать о том, почему мусульманки носят хиджаб, примерить его на себя и побыть в нем на мероприятии, чтобы почувствовать себя в роли тех, кто в нем ходит каждый день.

Breitbart London, возглавляемый исламофобом Рахимом Кассамом, пакистанцем-атеистом исмаилитского происхождения, засыпал МИД запросами на тему того, является ли это мероприятие официальным или нет, и на каком основании оно проводится. В конце концов в МИД ему нехотя ответили, что мероприятие проводилось для его персонала с целью улучшения понимания других культур и взаимодействия с ними, что вызвало еще больший гнев у исламофобов.

Укажем в этой связи, что Рахим Кассам - это один из тех одиозных британцев наряду с другим исламофобом Найджелом Фарраджем, которых Трамп принял вскоре после своей победы. При этом, что показательно, в Британии эти люди на данный момент атакуют даже не левых лейбористов, а британских правых из правящей Консервативной Партии, лидер которой Тереза Мэй, несмотря на свой консерватизм, осуждала Трампа за солидарность с исламофобами.

В самих же США сторонники Трампа внутри Республиканской партии сейчас разворачивают не менее оголтелую антиисламскую кампанию. Так, Дейв Сина, глава одного из районных отделений Республиканской партии в штате Миннесота инициировал кампанию, направленную на "отрицание Шариата и защиту Конституции США, включая запрет на использование Корана при принесении присяги".

В обращении содержится прямой призыв запретить не только принесение присяги с использованием Корана мусульманам, избранным на официальные должности в США, но и в принципе запретить присутствие "исламских религиозных и иных лидеров" на любых мероприятиях Республиканской партии.

Дженнифер Царнахан, координатор Республиканской партии в Миннесоте посмешил заявить, что партия "открыта и приглашает в свои ряды любого, кто разделяет ее ценности". В данном случае это выглядит как весьма уклончивая реакция, учитывая, что инициаторы кампании как раз и доказывали, что ценности Ислама противоречат ценностям Республиканской партии, что ее лидер в Миннесоте комментировать не стал.

Об отношении правящих кругов США к мусульманам также недвусмысленно свидетельствует подготовленный в конце января документ Департамента Национальной Безопасности (Department of Homeland Security) США, оказавшийся в распоряжении журнала Foreign office. Он был подготовлен по запросу Кевина МакАлена, комиссара Службы защиты границ (Customs and Border Protection) от 22 января сего года.

В соответствии с ним, любые "иммигранты-сунниты" (Sunni Muslim immigrants) рассматриваются как категория повышенного риска. В связи с этим предписывается "отслеживать их на долгосрочной основе" и "постоянно оценивать их как представляющих особый интерес", что в данном случае, очевидно, является политкорректным синонимом "потенциальной угрозы".

Обращает на себя внимание тот факт, что этот документ выходит далеко за рамки публичного и скандального "мусульманского бана" Трампа, действующего только в отношении выходцев из 7 государств, которым запрещается въезд в США. В данном же случае под прицелом оказываются все, кто уже легально находятся в США, вне зависимости от страны их происхождения, на основании исключительно конфессиональной принадлежности.

Впрочем, не надо питать иллюзий на счет плохого и хорошего следователей. На практике подобное отношение к мусульманам американскими визовыми службами и службами безопасности вовсю практиковалось и при президенте-демократе Бараке Обаме ("скрытом мусульманине", как считали некоторые). То есть, по сути, оно является установкой американских спецслужб и госаппарата - того, что называется "deep state" - вне зависимости от того, представитель какой партии сидит в Белом доме.

Тем не менее, особенностью Трампа, его команды и сил, сделавших его своим знаменем, как в США, так и за их пределами, является то, что они пытаются последовательно выжать на обочину все, что связано с Исламом, и официально признать его и его носителей в качестве угрозы своим странам.